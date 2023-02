Flamengo chegou no aeroporto do Galeão com festa da torcida para embarcar ao Marrocos - João Alexandre Borges/O Dia

Publicado 03/02/2023 19:43

Vítor Pereira ficou impressionado com a festa do Flamengo no embarque da delegação para o Marrocos, na última quinta-feira. Ao chegar no país sede do Mundial de Clubes, o treinador do Rubro-Negro conversou com o site oficial da Fifa e exaltou o AeroFla.

"Pensei que já tinha visto de tudo, mas, afinal de contas, não tinha. É muito calor humano, muita paixão. É bom sentir esse apoio", disse Vítor Pereira.

Vale lembrar que o AeroFla começou ainda no Ninho do Urubu. Torcedores se reuniram na porta do CT, enquanto outros se concentraram no BRT do Fundão. De lá, "levaram" com muita festa o ônibus da delegação até o Terminal de Cargas do Galeão.

O Flamengo chegou ao Marrocos na manhã desta sexta-feira, e os jogadores realizaram o primeiro treino no hotel onde estão hospedados. No sábado, o grupo treinará no Estádio Prince Moulay El Hassan, às 11h do horário local (7h de Brasília).

Em tempo: o Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira, às 16h, no Tangier Stadium. O adversário será o vencedor do confronto entre Al Hilal e Wydad AC.