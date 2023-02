Torcida do Flamengo acompanha o embarque do time para o Marrocos no aeroporto do Galeão. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 02/02/2023 23:35

Rio - O Flamengo já está a caminho do Marrocos. A delegação rubro-negra embarcou na noite desta quinta-feira (2) para disputar o Mundial de Clubes. O avião decolou por volta das 22h30 (de Brasília), no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A chegada em Rabat está prevista para 6h45, nesta sexta (3).

A torcida do Flamengo fez festa para apoiar a delegação no caminho do Ninho do Urubu ao aeroporto do Galeão. O ônibus saiu rumo ao aeroporto às 19h35. No trajeto, os torcedores cantaram músicas de apoio e também com 'provocação' ao Real Madrid, possível adversário na final do Mundial de Clubes.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira, dia 7, contra o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca, do Marrocos, e Al Hilal, da Arábia Saudita. Na outra chave, o Real Madrid, que joga no dia 8, aguarda o vencedor de Al Ahly, do Egito, e Seattle Sounders, dos Estados Unidos.