Abraçado pela Nação, Flamengo chega ao Galeão para embarcar ao Marrocos

Torcida do Flamengo acompanha o embarque do time para o Marrocos no aeroporto do Galeão. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Torcida do Flamengo acompanha o embarque do time para o Marrocos no aeroporto do Galeão. Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 02/02/2023 20:52

Rio - O Mundial já começou para o Flamengo. Com muita festa da torcida, a delegação rubro-negra chegou ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 20h40 desta quinta-feira (2), para embarcar ao Marrocos, país sede da competição mais importante do clube no ano.

A concentração da torcida começou no BRT do Fundão, que fica próximo ao aeroporto, às 18h30. No local, os torcedores se juntaram à espera do Flamengo. Quando o ônibus chegou, a delegação foi "abraçada" até o Galeão com muita festa, música e provocação ao Real Madrid.

“Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar”, canta uma parte da torcida do Flamengo no AeroFla #ODia pic.twitter.com/Arf2IlAU1U — João Alexandre Borges (@JABorges_) February 2, 2023

Vale destacar que também teve festa do Ninho do Urubu. Torcedores foram até a porta do CT e fizeram um 'corredor' durante todo o trajeto rumo ao aeroporto do Galeão, repetindo o que foi feito em 2019, quando o time embarcou para o Mundial de Clubes.

Na despedida da torcida, o Flamengo venceu o Boavista por 1 a 0, na quarta-feira (1), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro estreia no Mundial de Clubes na próxima terça (7), às 16h (de Brasília), contra o vencedor do duelo entre o anfitrião Wydad Casablanca, do Marrocos, e o Al Hilal, da Arábia Saudita. O adversário será conhecido no sábado (4), a partir das 11h30.