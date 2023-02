Gabigol no treino do Flamengo no Estádio Prince Moulay El Hassan, no Marrocos - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/02/2023 10:43

Um dia depois de chegar ao Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo fez o primeiro treino no campo neste sábado (4). O Estádio Prince Moulay El Hassan foi o palco da atividade, aberta para a imprensa por apenas 15 minutos, após a necessidade de uma troca repentina a pedido do governo marroquino.

Inicialmente, o Rubro-Negro treinaria no CT do FUS Rabat. Entretanto, um dia antes da chegada da delegação, o governo de Marrocos pediu a mudança de local por razões de segurança, de acordo com o site 'ge'.



Na sexta-feira, o supervisor de futebol, Gabriel Skinner, visitou o Estádio Prince Moulay El Hassan, que também pertence ao FUS Rabat. A estrutura foli aprovada, mas houve a necessidade de transferir os aparelhos da academia do CT para o novo local der treinos, que apresentou o gramado em boas condições e recebeu elogios.



A mudança não atrapalhou os planos do Flamengo, que treinará em Rabat até segunda-feira, quando viaja a Tânger, onde jogará na terça a semifinal do Mundial de Clubes.



Bruno Henrique e Rodrigo Caio no campo



Na atividade deste sábado, na parte em que foi aberta à imprensa, foi possível observar Rodrigo Caio e Bruno Henrique treinando no campo, mas com trabalhos individuais. Além deles, Victor Hugo também ficou em separado do grupo.



Os três jogadores viajaram com a delegação rubro-negra a Marrocos, mas apenas o zagueiro tem chance de ser inscrito no torneio.