Matheus França, Vidal e Cebolinha: reservas importantes no FlamengoDivulgação

Publicado 05/02/2023 08:30 | Atualizado 05/02/2023 09:58

Rio - O nervosismo do torcedor do Flamengo vai aumentando a cada minuto com a proximidade do Mundial de Clubes. O time carioca faz sua estreia na próxima terça-feira, às 16h, contra o Al Hilal, em Tanger, no Marrocos. Desta vez, o Flamengo chega mais encorpado para a disputa do que há quatro anos.



Apesar de ter feito história em 2019, o elenco rubro-negro daquela época não contava com um grande poder de fogo no banco de reservas. Na decisão, vencida por 1 a 0 pelo Liverpool, Diego Ribas, Berrío, Vitinho e Lincoln entraram em campo no decorrer da partida. Apesar do primeiro ter marcado seu nome no time carioca, os outros três nunca tiveram grandes atuações com a camisa rubro-negra e não caíram nas graças da torcida. Lincoln, inclusive, perdeu a chance mais clara do Flamengo na final contra os ingleses, já na prorrogação.

RESERVAS DE LUXO



Em 2023, o cenário é diferente. O Flamengo chega ao Marrocos com um luxuoso banco de reservas, que pode servir como trunfo para Vítor Pereira. O nome de maior impacto é Vidal, apesar de viver um momento conturbado no clube. Desde que chegou ao time da Gávea, no segundo semestre do ano passado, o volante tem sido opção no banco de reservas. O chileno, inclusive, se irritou ao não entrar em campo na partida contra o Boavista, na última quarta-feira, no Maracanã. Desde a chegada de Vítor Pereira, ele entrou em campo em apenas 26 minutos, mas sua experiência internacional pode pesar no Mundial.



Assim como Vidal, Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022 e ainda não conseguiu espaço no time titular. Mesmo assim, o atacante sempre foi considerado uma espécie de "12º jogador", já que entra constantemente nos jogos. O camisa 11 se candidata à opção para Vítor Pereira dar novo gás a seus homens de frente.

GAROTO DO NINHO



Outro reserva que pode ser importante para o Flamengo na disputa do Mundial é Matheus França. O garoto, que se firmou entre os profissionais no ano passado, terminou 2022 com boas atuações e manteve o nível nesta temporada. O desempenho do jovem, inclusive, atraiu olhares da Europa.

SETOR DEFENSIVO



Na parte defensiva, Fabrício Bruno é a opção de Vítor Pereira caso queira fazer alguma alteração. A boa saída de bola e o forte jogo aéreo do defensor podem ser importantes para o time do português em alguns momentos do torneio.

POSSÍVEL DUELO CONTRA O REAL



Para chegar à final do Mundial e enfrentar o Real Madrid, o Flamengo precisará passar pelo Al Hilal, que venceu o Wydad Casablanca, nos pênaltis, no último sábado. Já os europeus entram em campo na próxima quarta-feira, às 16h, contra o Al Ahly, para carimbar o passaporte para a decisão.