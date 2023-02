Clevelari comemorando um de seus três gols contra o Ceará - Paula Reis / Flamengo

Publicado 05/02/2023 13:49

Em jogo válido pelas quartas de finais da Supercopa Feminina, o Flamengo goleou o Ceará no Estádio Luso-Brasileiro pelo placar de 10 a 0. Clevelari (três vezes), Duda Francelino (duas vezes), Jucinara, Gica, Thaísa Moreno, Maria Alves e Sole Jaimes marcaram os gols do Rubro-Negro.

O domínio do Flamengo aconteceu desde o primeiro tempo. Até a marca dos 35 minutos, a equipe rubro-negra já vencia por 5 a 0. Com muitos problemas defensivos, especialmente pelos lados do campo, o Ceará sofria com a intensidade da equipe carioca.

No segundo tempo, esse controle se manteve, e aumentou após a expulsão de Thaís, goleira do Ceará. Após o cartão vermelho, o treinador Felipe Soares teve que tirar uma jogadora de linha para colocar outra atleta da posição de Thaís. Com menos uma em campo, a equipe nordestina não conseguiu reagir. O Flamengo aplicou mais um 5 a 0 na segunda etapa e a partida se encerrou com o elástico placar de 10 a 0.

Com a vitória o Flamengo avança para as semifinais da Supercopa Feminina. A equipe carioca enfrentará o Real Brasília, que bateu o Avaí na fase anterior por 2 a 1. O jogo não tem data definida, mas acontecerá no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador.