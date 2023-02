Arturo Vidal em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Arturo Vidal em ação pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/02/2023 12:45

A diretoria do Flamengo multou Arturo Vidal em 10% de seu salário, após o chileno se revoltar por não entrar em campo na partida contra o Boavista. O veterano, de 35 anos, arremessou suas chuteiras no chão em atitude raivosa, após Vítor Pereira escolher não utilizá-lo, na véspera do embarque do clube carioca para o Marrocos, onde irá disputar o Mundial de Clubes.

Na semana passada, após o ocorrido, o chileno pediu desculpas públicas pela atitude aos membros do elenco, comissão técnica, diretoria rubro-negra e também aos torcedores. Mesmo após essa polêmica, o volante está integrado com a delegação que disputa o Mundial de Clubes, no Marrocos.

Antes do ocorrido, Vidal já havia causado polêmica por se oferecer para jogar no Colo-Colo, na última terça-feira. Em uma transmissão ao vivo na "Twitch", o chileno disparou: "Se querem brigar pela Libertadores, que venham me buscar e vamos". A declaração não agradou os torcedores do Flamengo, que se manifestaram nas redes pedindo punição para o volante.

No dia seguinte, no banco de reservas no Maracanã, durante a partida entre Flamengo e Boavista, Vidal ficou extremamente insatisfeito por não entrar na partida. Ele jogou suas chuteiras no chão, resmungou com companheiros de equipe e proferiu palavras fortes para o treinador do Flamengo, Vítor Pereira.

"O que aconteceu ali foi um momento de insatisfação, a gente sabe que é um grande jogador, que é competitivo, quer estar jogando. Todos sabemos que poderia ter um momento melhor para se fazer, que é fora de campo. Mas a gente fica surpreso porque ele é um cara de grupo, está sempre procurando o melhor", comentou Everton Ribeiro, capitão do Flamengo.

O volante chileno jogou apenas duas partidas pelo Flamengo em 2023, com pouquíssimo tempo. Contra a Portuguesa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, Vidal entrou aos 74 minutos. Já o segundo jogo disputado foi contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, onde, novamente, entrou no final da partida. Dessa vez, entrou aos 80. No total, o chileno jogou um pouco mais de 20 minutos no ano, algo inesperado principalmente após a venda de João Gomes para o Wolverhampton.