Ramón Díaz - FAYEZ NURELDINE / AFP

Publicado 06/02/2023 17:17

Rio - O técnico Ramón Díaz, do Al Hilal, adversário do Flamengo nesta terça-feira (7) na semifinal do Mundial de Clubes, no Marrocos, ficou na bronca com a organização do torneio. Durante coletiva nesta segunda (6), o treinador admitiu que o time carioca é favorito para o duelo, mas reclamou do fato de o time carioca e o Real já iniciarem a competição nas semifinais.

"O Flamengo tem vantagem esportiva porque jogamos 48 horas antes. É a vantagem que o Real Madrid tem, que Al Ahly jogou dois jogos, e eles vão diretamente à semifinal. Parece que temos que corrigir, porque senão terão vantagem esportiva. O Mundial é para todos", disse Ramón.

A questão sempre incomodou aos africanos, asiáticos e outros times que entraram nas primeiras fases do Mundial da Fifa. No ano passado, já houve forte reclamação do sul-africano Pitso Mosimano, à época treinador do Al Ahly.

Na opinião de Ramón Díaz, um torneio onde todos começassem na mesma fase seria mais justo.

"Creio que isso, esportivamente, eles têm essa vantagem. É uma competição para melhorar. O Mundial de Clubes é, para nós e para todos os jogadores, algo muito importante", afirmou.

Vale lembrar que, a partir de 2025, a Fifa adotará um novo modelo no Mundial de Clubes. A ideia é que o torneio passe a contar com 32 times e tenha formato semelhante à Copa do Mundo.