Vítor Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo tem a oportunidade de conquistar o Mundial de Clubes da Fifa neste mês. A chance poderá, inclusive ser a última do clube carioca no atual formato da competição. A entidade máxima do futebol já aprovou uma proposta para que a competição passe a ter 32 clubes a partir de 2025. O formato do torneio ainda é desconhecido, mas a tendência é que se torne ainda mais complicado para clubes sul-americanos.

Atualmente, o Mundial de Clubes é disputado pelo campeão de cada continente, mais o campeão nacional do país sede. Os vencedores da Libertadores (América do Sul) e da Liga dos Campeões (Europa) já entram nas semifinais. Apesar da distância de orçamento que existe entre nosso continente e o Velho Mundo, a tarefa atual parece mais simples do que a futura.

A Fifa ainda não divulgou oficialmente, mas a tendência é que a Europa receba 12 vagas na competição, torando a competição ainda mais complicada para os sul-americanos. O último clube não europeu a conquistar o título do Mundial de Clubes foi o Corinthians, que derrotou o Chelsea em 2012.

O Flamengo já disputou o Mundial em duas oportunidades. Na primeira, ainda no formato de jogo único, venceu o Liverpool por 3 a 0 e conquistou o título em 1981. Em 2019, disputou o atual formato e acabou sucumbindo ao mesmo clube inglês, sendo derrotado por 1 a 0. O mesmo formato deverá persistir em 2023 e 2024, ou seja, o Rubro-Negro ainda poderá disputar a competição mais duas vezes, porém, é bom aproveitar a chance que terá na edição atual.