Vítor Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Vítor PereiraMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/02/2023 18:38

Rio - Vítor Pereira bateu o martelo e já definiu o time titular do Flamengo para encarar o Al Hilal, nesta terça-feira (7), em Tânger, no Marrocos, pela semifinal do Mundial de Clubes. A maior dúvida era em relação às laterais, onde o português optará por Matheuzinho e Filipe Luís. A informação é do site "GE".

Com isso, a provável escalação do Flamengo tem: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

No início da temporada, Varela foi quem recebeu chances como titular. No entanto, teve atuações irregulares e viu Matheuzinho crescer. Pela lado esquerdo, a condição física de Filipe Luís deixou dúvidas em relação à sua titularidade, já que Ayrton Lucas vive bom momento.

Caso vença o Al Hilal, o Flamengo garantirá vaga na decisão do Mundial de Clubes, no próximo sábado, em Rabat, contra o vencedor de Real Madrid e Al Ahly.