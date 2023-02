Diego Alves se apresentará ao Celta de Vigo, da Espanha - Divulgação

Publicado 06/02/2023 15:33

Rio - Ex-goleiro do Flamengo, Diego Alves está próximo de acertar com o Celta de Vigo, da Espanha. O goleiro deve viajar já nesta terça-feira para realizar exames médicos e, caso aprovado, assinar por seis meses com o clube. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Diego Alves chegou ao Flamengo em 2017 e deixou o clube no fim do ano passado, em emocionante despedida ao lado de Diego Ribas. Em entrevista ao "Canal Zico 10", o goleiro revelou ter recebido propostas de clubes brasileiros, mas avisou que não aceitaria por conta da grande identificação com o Rubro-Negro.

"Aqui no Brasil dificilmente volto a atuar, pois foi uma identificação muito grande com o Flamengo e a torcida. Eu preciso pensar direitinho com a minha família e esperar este mês de janeiro se alguma coisa me motiva. Se terminar um ciclo começa outro. Para o futebol estamos chegando numa idade limite, mas para vida a gente está novo. Tem muito chão pela frente e esta a mentalidade que eu penso", destacou.

Aos 37 anos, Diego Alves pode se transferir ao quinto clube de sua carreira. Cria da base do Atlético-MG, o experiente goleiro também defendeu as camisas do Almería (Espanha), Valencia (Espanha), e o Flamengo, onde conquistou duas Libertadores, dois Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e uma Recopa Sul-Americana.