Vitor Pereira definiu os 23 jogadores do Flamengo inscritos no Mundial de Clubes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/02/2023 16:53

O Flamengo definiu os 23 jogadores inscritos no Mundial de Clubes e divulgou a lista neste domingo. Devido ao limite imposto pela Fifa, o Rubro-Negro precisou retirar nove nomes dos 31 que viajaram com a delegação para Marrocos.



Rodrigo Caio, mesmo sem ainda estar nas melhores condições físicas, foi mantido. Filipe Luís, recuperado de lesão na coxa direita, também está à disposição, mas não deve ser titular, já que atuou apenas uma vez em 2023, na goleada por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu.



Como esperado, Bruno Henrique, que se recupera de cirurgia no joelho direito e voltou a trabalhar com bola no campo recentemente, está fora da lista de inscritos para o Mundial de Clubes..



O atacante viajou para acompanhar o grupo e seguir com a evolução do tratamento, assim como o atacante, Victor Hugo, em recuperação de fratura no pé direito, outro que está no Marrocos, mas não teria condições de jogo.

Os outros jogadores que não foram inscritos são: Cleiton, Igor Jesus, Mateusão, Petterson, Werton e Wesley.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes nesta terça-feira (7), às 16h (de Brasília), contra o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Confira a lista de inscritos do Flamengo no Mundial de Clubes