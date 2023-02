Vitor Pereira participou de coletiva de imprensa ao lado de David Luiz - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/02/2023 15:12

Marrocos - O Flamengo está em reta final de preparação para a estreia no Mundial de Clubes da Fifa, nesta terça (7), contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, às 16h (de Brasília), em Tânger. Em coletiva de imprensa, o técnico Vítor Pereira falou sobre a responsabilidade de comandar o clube carioca em uma competição tão importante.

"Sabemos que podemos dar uma alegria muito grande aos nossos torcedores. Representamos milhões de pessoas, e representamos também um continente. Queremos dar essa alegria. Temos essa motivação e essa força anímica para disputar a partida de amanhã", destacou o treinador português.

David Luiz, de 35 anos, terá uma nova oportunidade de conquistar o título que escapou em 2012, quando atuava pelo Chelsea. O zagueiro também abordou a necessidade do elenco do Flamengo seguir trabalhando para permanecer em alto nível, após as conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022.

"É difícil ganhar e mais difícil continuar no topo. Não há sorte. O esporte é dessa forma. Temos que nos dedicar bastante, independente do tempo ou competição. No Flamengo, tudo é importante. Cabe a nós dar de tudo pela conquista do Mundial", disse David Luiz, que já focou na estreia pela competição nesta terça-feira.

"Fico feliz de disputar esse título mais uma vez que é importante para todo mundo. Estou feliz, ansioso e me preparando da melhor maneira possível. Essa competição e esse jogo da nossa semifinal para darmos continuidade ao nosso sonho", disse, antes de completar falando sobre o sonho do elenco em disputar o Mundial, e manteve os pés no chão alertando sobre um possível risco de eliminação na semifinal.

"O sonho de disputar o Mundial começou no primeiro jogo da Libertadores. Por isso devemos pensar única e exclusivamente na semifinal, essa é a nossa final agora", disse.

Vítor Pereira destacou, ainda, a preparação do clube para o Mundial, falando sobre treinamentos específicos para diversos momentos das partidas.

"Esse tem sido de fato o nosso trabalho. O trabalho de um treinador é alinhar um pensamento coletivo. E é o que temos tentado fazer, preparar a equipe para em alguns momentos pressionar alto, pressionar médio, e vão ter alguns momentos que vão descer e deveremos saber defender em um bloco mais baixo", disse, antes de completar:

"É a mesma coisa no aspecto ofensivo, sair sob pressão, subir mais. Esse é o alinhamento que temos que fazer, a identificação coletiva vai surgindo. Essa semana está melhor que a última, e a última semana estava melhor que a anterior", finalizou.

David Luiz, por fim, falou rapidamente sobre o trabalho dos jogadores, e afirmou que, para conquistar o título, o Rubro-Negro precisará ter um desempenho melhor do que na Supercopa.

"Estamos trabalhando bastante pra chegarmos da melhor maneira possível (na final do Mundial) e melhor que fomos na Supercopa do Brasil".