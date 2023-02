Pedro ao lado de Gerson - Marcelo Cortês / Flamengo

Publicado 06/02/2023 17:30

Marrocos - Contratado pelo Flamengo para dirigir a equipe em 2023, Vítor Pereira iniciou o ano com grandes desafios. O principal deles é o Mundial de Clubes que será disputado nesta semana. Um dos destaques do elenco, Pedro, de 25 anos, afirmou que apesar do pouco tempo é possível já ver os métodos do português no comando da equipe.

"Estamos gostando bastante. Está sendo um primeiro momento muito bom, sabendo que está no início, ainda voltando a melhor parte física e técnica. O Vítor tem tentado tirar tudo isso nosso, com intensidade nos treinos e jogos. Temos crescido bastante com o Vítor Pereira. Espero que a gente possa conquistar os títulos com ele também", afirmou em entrevista ao canal do Flamengo no YouTube.

Na última temporada, Pedro foi artilheiro do Flamengo ao lado de Gabigol com 29 gols. Questionado sobre uma eventual disputa sadia com o camisa 10, o centroavante minimizou e focou na busca pelos títulos pela equipe.

"O principal é o Flamengo ser campeão. Penso isso em todas competições. O coletivo primeiro. O individual sobressai naturalmente", disse.