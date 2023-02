Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileira - AFP

Publicado 07/02/2023 13:06

Rio - O ídolo do futebol brasileiro e atual acionista majoritário do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno projetou que a final do Mundial de Clubes deverá ser entre Flamengo e Real Madrid. Nascido no Rio de Janeiro, o ex-jogador do clube espanhol se disse dividido entre quem torcer na decisão do torneio.

"O Mengão está representando o Brasil no Mundial. Vou ficar um pouco dividido porque tenho carinho pelo Real Madrid, mas será uma linda final, se tudo der certo", disse em participação em seu canal no YouTube.

Ronaldo Fenômeno sempre se assumiu torcedor do Flamengo na infância, porém, seu relacionamento com o clube carioca foi abalado quando chegou a treinar no Rubro-Negro no fim dos anos 2000 e posteriormente acertou com o Corinthians.

No Real Madrid, Ronaldo viveu uma grande fase no clube espanhol, tendo sido campeão do Mundial em 2022. Ele também conquistou dois títulos do Campeonato Espanhol pela equipe de Madri.