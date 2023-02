Vítor Pereira - Marcelo Cortes da Silva/ Flamengo

Publicado 07/02/2023 12:34

Rio - Horas antes de estrear com o Flamengo no Mundial de Clubes, o técnico Vítor Pereira foi às redes sociais mandar uma mensagem de apoio às vítimas do terremoto na Turquia. Na última segunda-feira (6), o país foi atingido por um tremor de 7,8 de magnitude, próximo à fronteira com a Síria, que já deixou mais de 5 mil mortos.

"Minhas orações e condolências a todas as famílias que foram afetadas por essa tragédia", escreveu o português.

Vítor Pereira trabalhou no país em duas oportunidades, ambas comandando o Fenerbahçe. A primeira passagem foi na temporada 2015/2016 e a segunda foi em 2021.

Com Vítor à beira do campo, o Flamengo faz sua estreia no Mundial nesta terça-feira (7), contra o Al Hilal, às 16h, em Tânger. Caso vença, o Rubro-Negro se classifica para a decisão e aguardará o vencedor do duelo entre Real Madrid e Al Ahly.