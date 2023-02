Filipe Luís deve ser titular na estreia do Flamengo no Mundial - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/02/2023 09:00

Rio - Filipe Luís começa a ter nesta terça-feira (7) aquela que deve ser sua última chance de ser campeão mundial pelo Flamengo, único título que falta em sua galeria com a camisa do clube. O Rubro-Negro entra em campo às 16h, contra o Al Hilal, em Tânger, pela semifinal do Mundial de Clubes. Titular absoluto e incontestável em 2019, quando o time carioca disputou o torneio pela última vez, o lateral de 37 anos tem sofrido com a parte física nos últimos meses e chega ao Marrocos como uma incógnita.

Na final da Libertadores, no dia 29 de outubro do ano passado, contra o Athletico-PR, em Guayaquil, Filipe precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O lateral ficou no departamento médico até o fim da temporada passada e trabalhou durante as férias para poder antecipar seu retorno, que aconteceu apenas no dia 21 de janeiro, quando ele atuou durante o jogo inteiro no duelo contra o Nova Iguaçu. Depois, o camisa 16 só voltou a entrar em campo contra o Boavista, na última quarta, quando jogou 61 minutos.

A situação de Filipe Luís, que disputou apenas dois jogos nesta temporada, somada aos bons jogos de Ayrton Lucas, criaram uma dúvida sobre quem seria o titular no Mundial. O camisa 6 foi o escolhido para atuar na Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, o que indicou que ele estava à frente na disputa. No entanto, a tendência é que Vítor Pereira aposte na experiência e escolha Filipe Luís para iniciar a partida contra o Al Hilal, nesta terça.

A provável escalação do Flamengo para a estreia no Mundial tem: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Caso supere o time árabe, o Flamengo enfrentará o vencedor do confronto entre Real Madrid e Al Ahly na decisão do próximo sábado, em Rabat. Uma boa atuação do experiente lateral na semifinal pode ser decisiva para sua manutenção na equipe em uma possível decisão, principalmente se o Real Madrid, adversário que ele conhece bem, confirmar seu favoritismo.