Maurilio de Oliveira ao lado da filha CristineGabriel Orphão / Agência O Dia

Publicado 07/02/2023 15:00 | Atualizado 07/02/2023 15:23

Rio - Em clima de Copa do Mundo, o Mundial, torcedores do Flamengo se reuniram na tarde desta terça-feira, na Fan Fest, realizada na sede do remo do Rubro-Negro, para acompanhar a estreia do clube carioca na principal competição de clubes do planeta, no Marrocos. O engenheiro aposentado Marilio de Oliveira apostou em uma batalha complicada, mas com final feliz para os cariocas.

"Os times são muito equilibrados, acredito que será um jogo difícil. Temos que ter concentração, mas acredito que a vitória é certa. O elenco do Flamengo é muito forte, precisa se impor e levar a melhor", afirmou.

Contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta terça-feira, o Flamengo irá reencontrar o volante Gustavo Cuéllar, que fez parte do elenco na temporada história de 2019, quando o clube carioca conquistou a Libertadores e o Brasileiro, e o atacante Michael, campeão brasileiro em 2020. Apesar dos elogios, Marilio não acredita que o Rubro-Negro vá sofrer com o seus ex-jogadores.

"Tanto o Michael quanto o Cuéllar são bons jogadores, tem um futebol alegre, a gente torce por eles, mas não acredito em lei do ex não", opinou.

O Flamengo vai buscar a classificação para a final do Mundial de Clubes nesta terça-feira contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, às 16 horas (no horário de Brasília). Na próxima quarta-feira, no mesmo horário, o Al Ahly, do Egito, e o Real Madrid se encaram pela outra semifinal no Marrocos.

* Matéria de Gabriel Orphão sob a supervisão de Pedro Logato