Flamengo e Al Hilal, da Arábia Saudita, se enfrentaram pela semifinal do Mundial de ClubesAFP

Publicado 07/02/2023 18:14

O sonho foi adiado mais uma vez. O Flamengo foi derrotado por 3 a 2 pelo Al Hilal, da Arábia Saudita , nesta terça-feira (7), em Tanger, no Marrocos, e foi eliminado na semifinal do Mundial de Clubes. A derrota do Rubro-Negro aumentou a lista de zebras na competição. A última vez que o campeão da Libertadores não havia chegado à final aconteceu em 2020, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Tigres, do México.

Desde 2010, são seis eliminações dos sul-americanos na semifinal do Mundial de Clubes. Além do Flamengo, outros três brasileiros sofreram com as zebras: o Internacional (2010), o Atlético-MG (2013) e o Palmeiras (2020). O River Plate, da Argentina, em 2018, e o Atlético Nacional, da Colômbia, em 2016, completam a lista de sul-americanos eliminados precocemente na competição.

Relembre as zebras no Mundial de Clubes:

2023 - Flamengo 2 x 3 Al Hilal (Arábia Saudita)

2020 - Palmeiras 0 x 1 Tigres (México)

2018 - River Plate (Argentina) 2 x 2 Al Ain (Emirados Árabes) - 4 a 5 nos pênaltis

2016 - Atlético Nacional (Colômbia) 0 x 3 Kashima Antlers (Japão)

2013 - Atlético-MG 1 x 3 Raja Casablanca (Marrocos)

2010 - Internacional 0 x 2 Mazembe (Congo)

O Flamengo entrou em campo com o favoritismo diante do Al Hilal, mas foi surpreendido logo aos quatro minutos, com gol de pênalti de Salem Al-Dawsari. Pedro, aos 20, empatou, mas o pênalti e a expulsão de Gerson nos acréscimos do primeiro tempo prejudicou a equipe. Salem Al-Dawsari colocou os sauditas na frente antes do intervalo e Luciano Vietto ampliou na etapa final. Nos minutos finais, Pedro descontou, mas não foi o suficiente para evitar a eliminação.

Com a derrota na semifinal, o Flamengo disputará o terceiro lugar do Mundial de Clubes contra o perdedor do confronto entre Real Madrid, da Espanha, e Al Ahly, do Egito, nesta quarta-feira (8), às 16h (de Brasília), em Rabat. O confronto pelo terceiro lugar acontecerá no sábado (11), às 12h30, em Tanger.