Publicado 07/02/2023 19:24

A Nação chegou junto na Fla Fan Fest, na sede do remo do Flamengo, na Lagoa, para torcer pelo time no Mundial de Clubes. Por lá, os rubro-negros viveram uma montanha-russa de emoções, ficaram na bronca com o técnico Vítor Pereira e não esconderam a tristeza com a derrota para o Al Hilal por 3 a 2. Abaixo, O Dia detalha como foi a tarde da torcida festa:

Os torcedores estavam animados e cantaram bastante no pré-jogo. No entanto, quando a bola rolou, o conhecido clima de tensão por conta de um jogo importante tomou conta do local. Os rubro-negros ficaram ainda mais abalados quando o Al Hilal abriu o placar logo aos quatro minutos do primeiro tempo, com Salem Al-Dawsari.



15 minutos depois, o abalo deu lugar à alegria. Isso porque Pedro deixou tudo igual ao Fla, o que animou a torcida.

Torcida do #Flamengo canta alto na Fla Fan Fest. Pedro empatou o placar para o Rubro-Negro. pic.twitter.com/hBjYSGPF2R — Gabriel Orphão (@GabrielOrphao) February 7, 2023

Já na reta final do primeiro tempo, a chuva despencou na Lagoa. O ambiente não era todo fechado, e as pessoas precisaram se juntar para entrar na parte coberta da Fla Fan Fest. Pouco depois, Gerson foi expulso, e o Al Hilal ampliou a vantagem.

Com um homem a mais no segundo tempo, o time saudita fez o terceiro e abalou de vez a Nação. Em meio ao silêncio de alguns, foi possível escutar os xingamentos de alguns torcedores - o principal alvo foi o técnico Vítor Pereira, sobretudo por conta das substituições que fez.

Nos acréscimos, Pedro descontou, e a torcida até ficou esperançosa. No entanto, ainda havia um clima de irritação com a cera do Al Hilal nos minutos finais de jogo.

Depois do apito final, o clima era de tristeza. Posteriormente, a torcida puxou o hino do clube, e os shows na Fan Fest começaram para tentar dar um ânimo na galera, que ficou decepcionada com o resultado.

Em tempo: apesar de dar adeus ao sonho do bicampeonato mundial, o Flamengo ainda tem mais um compromisso no Marrocos. O time carioca volta a campo no próximo sábado, às 12h30 (de Brasília), para enfrentar o perdedor do confronto entre Al Ahly e Real Madrid.

