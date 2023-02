Veja as fotos da vitória do Al Hilal sobre o Flamengo no Mundial de Clubes

O sonho do título mundial foi adiado mais uma vez. O Flamengo foi derrotado por 3 a 2 pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta terça-feira (7), em Tanger, no Marrocos, pela semifinal do Mundial de Clubes, e deu adeus à competição. Pedro marcou os dois gols do time carioca na partida, mas a expulsão de Gerson no primeiro tempo prejudicou a equipe. Salem Al-Dawsari, duas vezes, e Vietto, marcaram os gols dos sauditas.

Relatar erro