Flamengo's players leave the pitch following their defeat in the FIFA Club World Cup semi-final football match between Brazil's Flamengo and Saudi Arabia's Al-Hilal at the Ibn Batouta Stadium in Tangier on February 7, 2023. Khaled DESOUKI / AFP - Khaled DESOUKI / AFP

Flamengo's players leave the pitch following their defeat in the FIFA Club World Cup semi-final football match between Brazil's Flamengo and Saudi Arabia's Al-Hilal at the Ibn Batouta Stadium in Tangier on February 7, 2023. Khaled DESOUKI / AFPKhaled DESOUKI / AFP

Publicado 07/02/2023 18:06

Marrocos - O sonho do bicampeonato mundial do Flamengo foi adiado novamente. Na tarde desta terça-feira (7), o time carioca foi derrotado por 3 a 2 na semifinal, pelo Al Hilal em Tânger, no Marrocos, e não conseguiu se classificar para a decisão do Mundial de Clubes. Pedro marcou os dois gols do Rubro-Negro, enquanto Salem Al-Dawsari, duas vezes cobrando pênalti, e Vietto fizeram para os sauditas.

Agora, o Flamengo aguarda pelo perdedor da outra semifinal, entre Real Madrid e Al Ahly, que duelam nesta quarta-feira (8), para a disputa de terceiro lugar. O Rubro-Negro volta a campo no sábado, às 12h30 (de Brasília), em Rabat. Já o Al Hilal entra em campo pela decisão no próximo sábado, às 16h (de Brasília).

O Flamengo começou a partida aparentando nervosismo e acabou punido logo no início. Com apenas dois minutos, Matheuzinho se enrolou na marcação e fez pênalti em Vietto. Na cobrança, Salem Al-Dawsari cobrou firme no canto direito de Santos para abrir o placar para o Al Hilal.

O gol dos sauditas parece ter acordado o time brasileiro, que passou a tomar as iniciativas do jogo. Aos 19, a bola sobrou para Matheuzinho na entrada da área, que encontrou Pedro para bater de primeira no canto e deixar tudo igual. Após o empate, o Flamengo continuou sufocando o Al Hilal, mas pecou nas conclusões.

No último lance do primeiro tempo, o árbitro Istvan Kovacs contou com o auxílio do VAR para marcar pênalti de Gerson em Istvan Kovacs. Como o camisa 20 já havia recebido cartão amarelo por simulação, acabou sendo expulso. Salem Al-Dawsari bateu novamente e deslocou Santos para marcar o segundo e dar um balde de água fria nos rubro-negros antes de irem para o vestiário.

Mesmo com um a menos, o Flamengo tentando fazer pressão no campo de ataque, mas dava muitos espaços ao adversário, que apostava nos contra-ataques. Em um desses espaços, Marega invadiu a área fazendo fila e tocou para Khalifah, que bateu de primeira e viu a bola explodir no travessão.

Apesar de ter mais a bola, o Flamengo se mostrou desorganizado na maior parte do segundo tempo, principalmente no meio-campo, e foi ali que nasceu o terceiro gol do Al Hilal. Pulgar, que entrou mal na partida, errou um domínio e armou contra-ataque para o time árabe. Salem Al-Dawsar fez o cruzamento para Vietto, que tirou David Luiz da jogada e bateu forte, sem chances para Santos.

Após o terceiro gol, o Flamengo demorou para esboçar uma reação. O Rubro-Negro só conseguiu marcar nos acréscimos, quando Gabigol bateu da entrada da área e a bola sobrou para Pedro empurrar para o gol vazio, mas era tarde demais para buscar o resultado. Fim do sonho do bicampeonato para o Flamengo.

FLAMENGO X AL HILAL

Local: Estádio Ibn Batouta (MAR)

Árbitro: Istvan Kovacs (ROM)

Assistentes: Vasile Florin Marinescu e Mihai Ovidiu Artene

FLAMENGO: Santos, Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta (Erick Pulgar); Everton Ribeiro (Everton Cebolinha), Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

AL HILAL: Al-Mayouf, Abdulhamid, Jang Hyun-Soo, Al-Boleahi e Khalifah Al-Dawsari (Nasser Al-Dawsari); Cuéllar, Carrillo e Salem Al-Dawsari; Vietto (Jahfali), Marega e Ighalo (Michael). Técnico: Ramón Díaz.

Gols: FLA: Pedro (19'/1ºT e 90'/2ºT); ALH: Salem Al-Dawsari (3'/1ºT e 53'/1ºT) e Vietto (24'/2ºT)

Cartões amarelos: FLA: Gerson, Thiago Maia, David Luiz, Gabigol e Erick Pulgar; ALH: Vietto, Jahfali e Khalifah Al-Dawsari

Cartão vermelho: FLA: Gerson