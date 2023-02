Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Publicado 07/02/2023 21:21

Galvão Bueno ficou na bronca com a derrota do Flamengo para o Al Hilal por 3 a 2, nesta terça-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes. As principais críticas do narrador foram dirigidas à saída de Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com o Fla, e à chegada do técnico Vítor Pereira.

"Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos, o Dorival!! Ganha dois títulos importantíssimos, um deles a Libertadores, para poder estar no Mundial!! Aí vem a diretoria do Flamengo e tira, na calada da noite, na covardia, o Dorival!! Para colocar um técnico português que, além de não ser bom, não tem bom caráter!! Fez uma molecagem com o Corinthians!! Foi traíra com o Corinthians!! Aí o cara vem, mexe, desmonta, e o Flamengo perde do Al-Hilal por 3 a 2!!", escreveu Galvão.

O jornalista também mostrou incomodo com Vítor Pereira pelas substituições de Arrascaeta e Everton Ribeiro. O uruguaio saiu no intervalo para a entrada de Erick Pulgar. Já o capitão saiu no decorrer do segundo tempo para dar lugar a Everton Cebolinha. O Flamengo, na ocasião, já estava com um homem a menos, uma vez que Gerson foi expulso na reta final do primeiro tempo.

"O Flamengo tomou um gol logo no início, dominou, Pedro fez a parte dele, Gerson foi expulso no fim do primeiro tempo, outro pênalti e 2 a 1 pro Al Hilal. Um jogador a menos, dava para virar?? Dava!! Aí vem sua excelência, o técnico, precisando virar o jogo e tira o craque do time, o Arrascaeta!! Não podia jogar mais 20 minutos?? Aí toma o terceiro gol e tira o outro craque do time, o Everton Ribeiro!! Ou seja, os dois homens da criação!! Passa a ter volantes no meio-campo!!", escreveu o narrador.

Por fim, Galvão fez críticas à diretoria rubro-negra. Ele citou o presidente do clube, Rodolfo Landim, e o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, para voltar a questionar a decisão de não renovar com Dorival Júnior e trazer Vítor Pereira.

"Agora, a culpa não é só dele!! É do Landim, do Braz, é de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico!! Fazer o quê?? Boa sorte para Al Hilal e Real Madrid!!", concluiu Galvão.

VEJA, NA ÍNTEGRA, O QUE ESCREVEU GALVÃO BUENO

Bem, amigos, olha, ainda bem que estou aqui na fazenda Bellavista Estate na colheita da Bueno Wines cuidando dos vinhos e não lá no Marrocos narrando o jogo!! Pq o sonho da nação rubro-negra ficou pelo caminho!!

De 2000 pra cá, foram 2 títulos do Corinthians, 1 do São Paulo e 1 do Inter!! Mas em 4 vezes caímos na semifinal!! Nunca tinha acontecido!! Caímos com Inter, Atlético-MG, Palmeiras e agora Flamengo!!

Tá tudo errado!! É preciso mudar a mentalidade!! É preciso mudar quem dirige a confederação!! O diretor de seleções, a escolha do técnico, de uma comissão técnica e de um trabalho de nível internacional!!

Aí o Flamengo tem um técnico que conquista títulos, o Dorival!! Ganha dois títulos importantíssimos, um deles a Libertadores, para poder estar no Mundial!! Aí vem a diretoria do Flamengo e tira, na calada da noite, na covardia, o Dorival!!

Para colocar um técnico português que, além de não ser bom, não tem bom caráter!! Fez uma molecagem com o Corinthians!! Foi traíra com o Corinthians!! Aí o cara vem, mexe, desmonta, e o Flamengo perde do Al-Hilal por 3 a 2!!

O Flamengo tomou um gol logo no início, dominou, Pedro fez a parte dele, Gerson foi expulso no fim do primeiro tempo, outro pênalti e 2 a 1 pro Al Hilal. Um jogador a menos, dava para virar?? Dava!!

Aí vem sua excelência, o técnico, precisando virar o jogo e tira o craque do time, o Arrascaeta!! Não podia jogar mais 20 minutos?? Aí toma o terceiro gol e tira o outro craque do time, o Everton Ribeiro!! Ou seja, os dois homens da criação!! Passa a ter volantes no meio-campo!!

Eu nunca gostei de ser muito agressivo!! Mas então deixo vocês escolherem a expressão correta!! Uma é incompetência e outra é burrice!! E cada um escolhe o que quiser!! Foi triste!!

Agora, a culpa não é só dele!! É do Landim, do Braz, é de quem passou a perna no Dorival e colocou esse técnico!! Fazer o quê?? Boa sorte para Al Hilal e Real Madrid!!