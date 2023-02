Flamengo está eliminado do Mundial de Clubes - Fadel Senna / AFP

Publicado 07/02/2023 19:16

Rio - Gabigol não escondeu sua frustração após a derrota do Flamengo por 3 a 2 para o Al Hilal, nesta terça-feira (7), pela semifinal do Mundial de Clubes. Na saída de campo, o atacante se disse triste pelo resultado e afirmou que o time precisa levantar a cabeça para a disputa do terceiro lugar, no próximo sábado.

"Claro que é uma derrota muito dolorida, o tempo de trabalho é claro que influencia, não tem como a gente falar que não. A derrota dói mundo, mas viemos com muito orgulho. Temos ainda mais um jogo, defendemos o maior clube do Brasil. Sofrer hoje e amanhã cabeça erguida", disse o ídolo rubro-negro à TV Globo.

Gabigol também fez duras críticas à arbitragem do romeno Istvan Kovacs, que deu dois pênaltis para o Al Hilal e expulsou Gerson ainda no primeiro tempo.

"A gente chegava perto para falar coisas normais de jogo e ele já dava cartão. Comigo mesmo foi assim. Eu fiz uma falta, não falei com ele, quis que o jogo seguisse, ele me deu cartão", declarou o camisa 10.

Agora, o Flamengo aguarda pelo perdedor da outra semifinal, entre Real Madrid e Al Ahly, que duelam nesta quarta-feira (8), para a disputa de terceiro lugar. O Rubro-Negro volta a campo no sábado, às 12h30 (de Brasília), em Rabat. Já o Al Hilal entra em campo pela decisão no próximo sábado, às 16h (de Brasília).