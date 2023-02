Inauguração do busto do Jogador Adílio, na sede da Gávea. - Paula Reis/CRF

Inauguração do busto do Jogador Adílio, na sede da Gávea.Paula Reis/CRF

Publicado 07/02/2023 20:09 | Atualizado 07/02/2023 22:42

Após a eliminação do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira (7), o ídolo rubro-negro Adílio, que esteve presente na Fan Fest, falou sobre a decepção da derrota para o Al-Hilal por 3 a 1 que encerrou o sonho do bicampeonato mundial.



O ex-jogador afirmou que a derrota acabou sendo definida nos detalhes, citando que a equipe de Vitor Pereira não teve capacidade para reagir ao resultado adverso e a vantagem construída desde o início do jogo.



"Foi muito ruim essa derrota. A nossa expectativa era muito grande de passar e chegar até o Real Madrid, mas o futebol tem dessas coisas. São detalhes que acontecem. Levamos o gol muito cedo e não conseguimos reagir", afirmou.



O ídolo rubro-negro explicou a sua visão sobre a derrota, citando a expulsão de Gerson como um dos principais fatores para o revés. Além disso, ele também cita as saídas de Arrascaeta e Everton Ribeiro.



"Quando nós estávamos muito bem, ao invés de atacar um pouco mais, nós afrouxamos um pouco. Chegou no finalzinho do primeiro tempo e levamos outro gol, houve a expulsão do Gerson e depois ficou muito difícil. Perdemos o Gerson e precisávamos abrir um pouco o meio-campo, mas voltamos sem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro no segundo tempo e ficamos sem um jogador de criatividade. Mas é isso aí, é coisa do futebol. A gente tem que respeitar um pouquinho porque os caras aproveitaram as oportunidades e jogaram certinho", completou.

*Reportagem do estagiário Gabriel Orphão, sob a supervisão de Matheus Costa.