Vítor Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/02/2023 13:14

Marrocos - Mesmo abatido com a derrota por 3 a 2 para o Al Hilal, na última terça-feira (7), que adiou o sonho do bicampeonato mundial, o Flamengo voltou a treinar nesta quarta (8) de olho na disputa do terceiro lugar. A primeira atividade ficou marcada por conversas de Vítor Pereira com Gerson e Arrascaeta.

O papo do técnico português com cada um dos jogadores aconteceu individualmente e durou cerca de três minutos. Vale lembrar que Gerson foi expulso após cometer pênalti no fim do primeiro do duelo contra o Al Hilal, enquanto Arrascaeta foi sacado no intervalo por opção do treinador.

Os dois jogadores foram os únicos do time titular a irem a campo nesta quarta. Além deles, apenas reservas participaram da atividade no Estádio Prince Moulay El Hassan, em Rabat. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Al Hilal ficou fazendo um trabalho regenerativo no hotel.

O Flamengo aguarda pelo perdedor da outra semifinal, entre Real Madrid e Al Ahly, que duelam nesta quarta-feira (8), para a disputa de terceiro lugar. O Rubro-Negro volta a campo no sábado, às 12h30 (de Brasília), em Rabat.