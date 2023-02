David Luiz não gostou da atuação do árbitro romeno Istvan Kovacs na derrota do Flamengo para o Al Hilal - AFP

Publicado 08/02/2023 12:39

Marrocos - O Flamengo não ficou nada satisfeito com a atuação do árbitro romeno Istvan Kovacs na derrota por 3 a 2 para o Al Hilal, na última terça-feira (7), pelo Mundial de Clubes. Após a partida, David Luiz, um dos líderes do elenco rubro-negro, apontou a arbitragem como fator crucial para o resultado negativo.

"Talvez seja a primeira vez na minha carreira que vou falar de um árbitro. Ele não esteve no nível da competição, para não falar palavras mais duras. Quando você tem três ou quatro jogadores que tomam amarelo na primeira falta, isso mata qualquer tipo de intensidade defensiva e de pressão", afirmou.

Ainda no primeiro tempo, o árbitro marcou dois pênaltis para o Al Hilal. No segundo, mostrou segundo cartão amarelo para Gerson, que já havia sido punido por tentar simular uma penalidade e acabou expulso.

David também comentou a entrega do elenco do Flamengo e falou sobre a dificuldade de jogar uma competição tão importante logo no início da temporada.

"É uma competição que normalmente acontece depois da temporada. Fizemos o possível e o impossível para estar aqui nas melhores condições para disputar esse torneio. Quando se perde, todo mundo tenta encontrar algo concreto para decidir o porquê das coisas", completou.

Agora, o Flamengo aguarda pelo perdedor da outra semifinal, entre Real Madrid e Al Ahly, que duelam nesta quarta-feira (8), para a disputa de terceiro lugar. O Rubro-Negro volta a campo no sábado, às 12h30 (de Brasília), em Rabat.