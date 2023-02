Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz garante que não provocou o Real Madrid - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/02/2023 11:32

Com a eliminação do Flamengo para o Al Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes, o vice de futebol, Marcos Braz, foi lembrado por cantar no vestiário "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar" após a conquista da Libertadores de 2022. O dirigente garantiu que a brincadeira com os jogadores não teve o objetivo de desrespeitar o clube espanhol.

"O futebol está muito chato, e todo mundo contribuiu para isso. Acontece. Foi em cima de um título. No título você faz brincadeira, longe de ser desrespeito. Vocês da imprensa poderiam analisar o que é brincadeira de momento ou a falta de respeito", disse Braz na zona mista após a derrota de terça-feira.



Com o 3 a 2 para o Al Hilal, o Flamengo deu fim ao sonho da conquista do Mundial de Clubes e não enfrentará o Real Madrid na final. Apesar do resultado decepcionante, o vice de futebol ressaltou que é preciso seguir em frente, já que a temporada de 2023 está no início.



"Eu acho que toda a derrota tem o seu significado. Essa aqui, com certeza, pela expectativa de disputar um título mundial, evidente que dá uma grandeza na tristeza. É futebol. Não adianta ficar aqui dando desculpa. Não era o que a gente planejou, mas a gente tem que ir em frente. É começo da temporada, a gente tem muito o que disputar até o fim do ano", continuou.



Braz também explicou o porquê de não cumprir a promessa de uma grande contratação para a disputa do Mundial de Clubes. A principal novidade do Flamengo para este início de 2023 foi o retorno de Gerson, que acabou expulso contra o Al Hilal.



"Infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa grande contratação. O campeonato se estendeu, mas não é desculpa. Mas isso foi um agravante", disse.