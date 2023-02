Carlos Alberto zoa o Flamengo após derrota por 3 a 2 para o Al Hilal - Foto: Reprodução/Instagram @calberto_oficial

Publicado 08/02/2023 00:05

Carlos Alberto zoou Arrascaeta e Gabigol após a derrota do Flamengo para o Al Hilal por 3 a 2, nesta terça-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes. O ex-jogador, que está na bronca com o uruguaio por ter levado uma caneta no Jogo das Estrelas de Zico no fim de 2022, compartilhou um meme que lembra que ele já venceu a competição e o meia do Rubro-Negro, não.

"Boi, boi, boi. Boi da cara preta. O Carlim tem mundial, quem não tem é o Arrascaeta", diz o meme.

Publicação de Carlos Alberto no story do Instagram após derrota do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes Foto: Reprodução/Instagram @calberto_oficial

Posteriormente, Carlos Alberto postou um vídeo. Assim como na postagem do meme, ele marcou os perfis de Arrascaeta, de Gabigol e do Flamengo e disse que poderia emprestar a taça para os dois jogadores.

"É, rapaziada, infelizmente não deu. Eu avisei: para pensar no Real Madrid, tinha que passar da semifinal. Ó aqui (Carlos Alberto mostra uma replica da taça do Mundial). Gabigol, Arrascaeta, fica triste, não. Gabigol, você chorou. Fica triste, não, po. Se quiser eu empresto (a taça), mas tem que devolver, porque vocês não vão ganhar o Mundial. O Mundial é meu, e para ganhar isso aqui tem que ser 'culhudo'", disse Carlos Alberto, que conquistou o título em 2004, pelo Porto.

