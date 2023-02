Vitor Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/02/2023 23:06

Após a eliminação precoce do Flamengo no Mundial de Clubes nesta terça-feira (7), o ídolo Mozer analisou a fatídica derrota que adiou o sonho do bicampeonato mundial no clube rubro-negro.



Em entrevista ao O Dia, Mozer apontou a derrota como uma questão de aprendizado e analisou o desempenho da equipe comandada por Vitor Pereira na derrota para o Al Hilal por 3 a 0.



"Eu acho que tudo na vida é questão de aprendizado. A derrota serve para você rever os momentos que foram menos bons e depois poder melhorar. A questão da preparação deve ter tido uma influência grande. Eu senti que a equipe do Flamengo estava muito presa, nós temos jogadores com a capacidade de reação muito boa e eu senti eles muito amarrados no jogo. O bloco defensivo também. Talvez essa situação da pré-temporada muito em cima de um jogo tão importante como esse (tenha influenciado)", afirmou.



O ex-jogador também falou sobre as mudanças de Vitor Pereira durante a partida, especialmente quando sacou Arrascaeta e Everton Ribeiro do time titular no segundo tempo. Segundo Mozer, a ausência de ambos afetou diretamente na carência da criação de jogadas.



No meu entendimento, eu acho que seria importante ter mais alguém com o Thiago Maia no meio-campo. Acho que nós perdemos criatividade na ausência do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, isso é nítido. Talvez se ele tivesse optado pelo Pedro ou pelo Gabigol, colocando um somente para ter essa criação do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta, talvez fosse melhor, mas o Vitor Pereira sabe melhor do que eu.