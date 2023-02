Autor de dois gols do Flamengo contra o Al-Hilal, Pedro já olha para o restante da temporada - Marcelo Cortes / Flamengo

Autor de dois gols do Flamengo contra o Al-Hilal, Pedro já olha para o restante da temporada

Publicado 08/02/2023 12:20

Um dos poucos a se salvar na derrota por 3 a 2 para o Al Hilal, da Arábia Saudita, Pedro demonstrou tristeza pela eliminação precoce na semifinal do Mundial de Clubes, mas também confiança na volta por cima do Flamengo na temporada.



"Creio na força do grupo, tenho certeza de que a gente vai dar a volta por cima para conquistar grandes coisas este ano", garantiu o atacante, autor dos dois gols do Rubro-Negro.



Sem tempo para lamentar, o Flamengo disputará o terceiro lugar no sábado (11), às 12h30 (de Brasília). Será a chance do prêmio de consolação para, pelo menos, deixar o Marrocos com uma vitória.



"Acredito que a gente vai superar mais uma vez esse momento. A gente não esperava. Nós esperávamos vencer, mas nem sempre sai como a gente quer, agora é levantar a cabeça e focar no sábado para voltar a vencer. Como o Flamengo sempre foi", completou Pedro.



Depois do Mundial de Clubes, o Flamengo terá apenas 10 dias para se preparar para a terceira disputa de título em 2023: a Recopa Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, do Equador.

O primeiro jogo, fora de casa será em 21 de fevereiro e a volta, no Maracanã, dia 28.