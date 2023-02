Gabigol lamenta eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes - ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO

Gabigol lamenta eliminação do Flamengo no Mundial de ClubesALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO

Publicado 08/02/2023 20:17

O roteiro que se esperava do Mundial de Clubes não será seguido após a eliminação surpreendente do Flamengo para o Al Hilal na última terça-feira (7). Após a classificação do Real Madrid nesta quarta-feira, o brasileiro Rodrygo afirmou que 'todos esperavam' a classificação do clube árabe . Seu treinador, Carlo Ancelotti, não seguiu a mesma linha.

Questionado sobre a decepção rubro-negra na competição durante a coletiva de imprensa após o jogo desta quarta, Ancelotti contrariou o atacante brasileiro e afirmou que não estava esperando a eliminação do Flamengo. No entanto, o treinador italiano pregou respeito pelo Al Hilal e pelo futebol demonstrado pela equipe.

"Não esperava a derrota do Flamengo, mas o Al Hilal mostrou que tem bons jogadores, e que sabe jogar bem. Temos que respeitar muito eles. O ambiente tem sido muito bom, com boa arbitragem, saímos com gostinho de festa na boca", afirmou.

O Real Madrid irá enfrentar o Al Hilal na final do Mundial de Clubes no próximo sábado (11), às 15h30. Três horas antes, o Flamengo encara o Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar da competição.