Publicado 08/02/2023 18:03

Rio - O ex-jogador Rivaldo apontou diversas falhas no planejamento do Flamengo para a temporada de 2023. O Rubro-Negro foi derrotado nas duas primiras decisões do seu calendário. Na Supercopa do Brasil, pelo Palmeiras e, mais recentemente, para o Al Hilal, na fase semifinal do Mundial de Clubes.

De acordo com o pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, o clube carioca está pagando as consequências da demissão do técnico Dorival Júnior do comando da equipe.



"Neste começo de ano, o Flamengo sofreu derrotas na Supercopa do Brasil e no Mundial de Clubes, esses reveses acabam sendo algo esperado, pois o clube decidiu demitir Dorival Júnior que havia conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil em 2022. Na minha opinião, essa foi uma decisão errada da diretoria do clube e é raro vermos um clube demitir um treinador depois de ele conquistar títulos tão importantes", disse o ex-jogador, em entrevista à Betfair.



Rivaldo ressalta que a contratação polêmica de Vítor Pereira, após sua saída conturbada do Corinthians, foi uma decisão ruim para o clube carioca.



"A chegada de Vítor Pereira só reacendeu essa decisão do ano passado (de demitir Dorival Júnior), que agora parece estar gerando consequências negativas", complementou.



Ainda segundo o pentacampeão, o Flamengo não soube gerir a empolgação para jogar o Mundial, o que atrapalhou o desempenho da equipe em campo. Contudo, esse fator não pode ser usado como justificativa para a queda precoce no torneio.



"O clube pode ter errado no modo como lidou na conquista da Libertadores, na qual começou a confirmar uma final do Mundial de Clubes com o Real Madrid, ignorando sua partida das semifinais, dando aquela motivação extra para o time do Al Hilal entrar com tudo. E o Flamengo já entrou sensível na partida após perder a Supercopa para o Palmeiras, porém o clube não pode retirar a responsabilidade da fraca atuação do time em algumas decisões do árbitro da partida", diz Rivaldo.



Na última terça-feira, o Flamengo foi derrotado pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 2, na fase semifinal do Mundial de Clubes. Os gols da partida foram marcados por Salem Al-Dawsari, duas vezes de pênalti, e Vietto. Pelo lado do Flamengo, Pedro descontou em duas oportunidades.