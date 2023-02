Denílson - Reprodução

Publicado 08/02/2023 18:00

Rio - O Flamengo não conseguiu corresponder as expectativas e perdeu na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal. Após a derrota por 3 a 2 para o clube árabe, o comentarista Denílson comentou os possíveis erros que levaram o clube carioca ao resultado decepcionante.



Em participação no programa Jogo Aberto, da emissora Bandeirantes, o pentacampeão mundial afirmou que a diretoria rubro-negra errou ao não continuar com Dorival Júnior no fim do ano passado. Com a saída do treinador, o Flamengo fechou com Vítor Pereira às vésperas de competições importantes.



"O maior responsável da eliminação é a diretoria. Vale lembrar aqui, que o Dorival resgatou um Flamengo que tava muito mal. Ele ganhou a libertadores e a copa do Brasil. O ambiente interno tava perfeito. Como é que você tira um treinador que recuperou a confiança dos caras e fez o Flamengo voltar com o bom futebol? A diretoria quebrou essa sintonia entre jogador e comissão técnica no final da temporada", disse o ex-jogador.

Denílson também disparou contra Vítor Pereira. Na visão do comentarista, o treinador do Flamengo errou nas substituições do jogo ao tirar Arrascaeta e Everton Ribeiro da partida no segundo tempo. Ele também relembrou a saída conturbada do treinador português do Corinthians.



"Deixava o Dorival, aí você não ganha o Mundial você tira, certo ou não, a diretoria não seria muito criticada. Agora, tira o Dorival e trás um cara, que desculpa, de Marrocos para Portugal é rapidinho, uma hora e meia de voo. Já pode ir direto. Primeiro porque o carácter é duvidoso pra mim, todo mundo sabe o que ele fez. Agora em campo, não pode tirar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Ou você tira um ou tira o outro, os dois não dá", concluiu o ex-jogador.



Com a eliminação, o Flamengo deixou pra trás o sonho de disputar uma possível final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. A equipe espanhola entra em campo nesta quarta-feira, às 16h, para enfrentar o Al Ahly em busca da classificação para a decisão do torneio da Fifa, que ocorre neste domingo.





- Deixava o Dorival, aí você não ganha o Mundial você tira, certo ou não, a diretoria não seria muito criticada. Agora, tira o Dorival e trás um cara, que desculpa, de Marrocos para Portugal é rapidinho, uma hora e meia de voo. Já pode ir direto. Primeiro porque o carácter é duvidoso pra mim, todo mundo sabe o que ele fez. Agora em campo, não pode tirar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Ou você tira um ou tira o outro, os dois não dá - concluiu o ex-jogador.

Com a eliminação, o Flamengo deixou pra trás o sonho de disputar uma possível final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid. A equipe espanhola entra em campo nesta quarta-feira, às 16h, para enfrentar o Al Ahly em busca da classificação para a decisão do torneio da Fifa, que ocorre neste domingo.

