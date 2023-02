Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rodolfo Landim, presidente do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 08/02/2023 13:31

Rio - O Flamengo perdeu para o Al Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes, e adiou o sonho de ser bicampeão do mundo. O desempenho do Rubro-Negro gerou muitos comentários negativos, mas para o jornalista Bruno Formiga, dos canais TNT Sport, a despedida precoce do clube carioca do torneio não deveria ser dada como vexame.

Bruno Formiga comentou derrota do Flamengo no Mundial de Clubes Foto: Reprodução

"Mais uma vez o time da América do Sul cai nas semifinais do Mundial. Tá na hora de parar de tratar como vexame. É mais comum, nesse formato, a eliminação precoce do que o título", publicou o jornalista em seu Twitter, em referência a outros clubes, como Atlético-MG, Internacional e Palmeiras, que também tiveram a frustração recentemente.

Após a derrota para o Al Hilal, o Flamengo disputará o terceiro lugar do Mundial no sábado com o derrotado do duelo entre Real Madrid e Al Ahly, que jogam a outra semifinal às 16h desta quarta-feira. Depois, o clube encerrará seus compromissos no Marrocos e voltará ao Brasil para dar continuidade a temporada de 2023. No dia 15, o Rubro-Negro vai encarar o Volta Redonda, às 21h10, no estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.