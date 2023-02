Lorran, de 16 anos, marcou no empate com o Bangu e se tornou o mais jovem a balançar as redes pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lorran, de 16 anos, marcou no empate com o Bangu e se tornou o mais jovem a balançar as redes pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 08/02/2023 11:46

Rio - Após a derrota para o Al Hilal, na semifinal do Mundial de Clubes, no Marrocos, o Flamengo disputará o terceiro lugar e, depois, voltará ao Brasil para dar continuidade a temporada de 2023. Ao retornar ao Centro de Treinamento Ninho do Urubu, Vítor Pereira deverá contar com "reforços caseiros". Após período na Seleção Sub-17, três jogadores da base podem receber chances na equipe principal. As informações são do portal "Coluna do Fla".

No primeiro jogo no retorno ao Brasil, o Flamengo terá o Volta Redonda pela frente em duelo que poderá valer a liderança do Campeonato Carioca, já que o Voltaço está apenas a um ponto do Rubro-Negro. E, para a partida, a comissão técnica poderá utilizar o atacante Lorran Lucas, de 16 anos, que se destacou na equipe alternativa do Estadual e se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo clube no empate com o Bangu. Além deles, o lateral Daniel Salles e o goleiro Caio Barone também poderão estar à disposição.

Os crias do Flamengo estavam treinando com a base da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, desde o dia 26 de janeiro, e foram liberados no dia 4 de fevereiro. Eles se preparam para o Torneio Sul-Americano Conmebol Sub-17, que acontecerá entre 30 de março e 24 de abril, no Equador.