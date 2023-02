Vítor Pereira - AFP

Vítor PereiraAFP

Publicado 08/02/2023 09:30 | Atualizado 08/02/2023 09:34

Rio - A derrota para o Al Hilal, da Arábia Saudita, que encerrou as chances do Flamengo conquistar o Mundial de Clubes, no Marrocos, colocou o trabalho de Vítor Pereira, recém-iniciado, sob risco. Com duas derrotas frustrantes na Supercopa do Brasil e na principal competição de clubes do planeta, o português está pressionado, mesmo tendo dirigido o Rubro-Negro em apenas seis partidas.

O fantasma de Paulo Sousa, que iniciou o ano passado como treinador do Flamengo, começa a rondar às portas de Vítor. O também português foi derrotado nos dois compromissos mais importantes que teve no primeiro semestre: Supercopa do Brasil para o Atlético-MG e Campeonato Carioca para o Fluminense. Com um início de Brasileirão irregular, o treinador acabou perdendo seu cargo.

Vítor Pereira tem ainda neste primeiro semestre duas possibilidades de se redimir. A primeira já acontece em poucos dias na Recopa Sul-Americana. O Flamengo encara o Independiente del Valle, nos próximos dia 21 e 28, uma nova derrota deixará a situação do português ainda mais delicada, porém, a conquista pode aliviar a pressão sobre o trabalho do comandante.

A outra chance é o Campeonato Carioca. Atualmente, o Flamengo lidera a fase inicial da competição, porém, terá três clássicos pela frente, faltando cinco rodadas para o início das semifinais. Caso não consiga se sobressair contra os rivais, o Rubro-Negro correrá risco de eliminação, afinal, Bangu e Volta Redonda fazem boas campanhas e estão com pontuações parecidas com os grandes. Ou seja, Vítor Pereira não poderá remoer muito o vexame no Mundial e terá que trabalhar rapidamente para não viver dias ainda mais complicados no Flamengo.