Rodrygo provocou o Flamengo após eliminação no Mundial de ClubesKhaled DESOUKI / AFP

Publicado 08/02/2023 18:53

Autor de um dos gols na goleada do Real Madrid contra o Al-Ahly por 4 a 1 nesta quarta-feira (8) que selou a classificação para a final do Mundial de Clubes, o brasileiro Rodrygo falou sobre a vitória do clube espanhol e comemorou a boa estreia na competição.

O jovem atacante tratou de reforçar o comprometimento do Real Madrid em conquistar a competição e comemorou a oportunidade de estar na final do Mundial de Clubes.

"Para mim é muito importante. Estou muito feliz em estar aqui, a gente cresce no Brasil tendo essa competição como a mais importante. Quando chega aqui, não é diferente. Muita gente pensa que a gente nem liga para essa competição, mas a gente sabe que não é assim. Quando a bola rola, a gente dá a vida para ganhar o jogo. A gente demonstrou isso hoje. Agora para a final esperamos ganhar", afirmou.

A final, no entanto, não será contra o adversário que se esperava, já que o Flamengo foi surpreendido e derrotado pelo Al Hilal por 3 a 2 na última terça-feira (7). A expectativa pelo confronto entre o campeão da Libertadores e o da Champions League era grande, e foi inflamada até por um vídeo gravado no vestiário rubro-negro com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, provocando o clube espanhol.

A eliminação, no entanto, já esperada pelos jogadores do Real Madrid. Rodrygo revelou que a expectativa no vestiário do clube espanhol era que o adversário da final fosse realmente o clube árabe, e que o vídeo de Marcos Braz faz parte do futebol.

"Esse vídeo é normal, é do futebol. Depois que você ganha um título, tem aquele momento de euforia que você acaba provocando, mas eu também não vejo como uma provocação e sim uma coisa legal no futebol. Claro que motiva um pouco mais o outro time e motivou a gente para caso a gente jogasse contra o Flamengo. Sendo sincero, a gente sabia que seria difícil o Flamengo passar, estava todo mundo apostando no Al Hilal, a gente esperava que a final fosse contra eles mesmo e foi o que aconteceu. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e vamos tentar ganhar", completou.

Real Madrid e Al Hilal se enfrentam no próximo sábado (11), às 16h, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, no Marrocos. Horas antes da final, Flamengo e Al Ahly se encaram pela disputa do terceiro lugar, às 12h30.