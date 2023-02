Neto aproveitou, ainda, para rasgar elogios a Abel Ferreira - Reprodução

Publicado 08/02/2023 14:55

A eliminação do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes foi o tema do "Os Donos da Bola" desta quarta-feira. Durante o programa da "Band", Neto celebrou a queda da equipe carioca, detonou a diretoria rubro-negra pela demissão de Dorival Júnior e sobraram críticas até para o narrador Galvão Bueno.

Repetidamente, Neto disse que a eliminação do Flamengo era sinal de que "a bola gira". O apresentador ainda afirmou que torcerá para outra derrota do clube na disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes.

"Flamengo, pelo que vocês fizeram com o Dorival Júnior, sair no primeiro jogo é muito pouco. Vocês têm que perder no sábado, para o Real Madrid ou para o Al Ahly. Vocês têm que voltar e ser envergonhados no Rio de Janeiro, no Maracanã. O futebol é assim, é cíclico", disparou.



Neto também aproveitou para "cornetar" o narrador Galvão Bueno. O locutor ficou indignado com a eliminação do Flamengo e gravou um vídeo para as redes sociais detonando a decisão da diretoria de deixar trocar Dorival por Vítor Pereira.



"Agora o Galvão Bueno está ‘metendo o pau’. Mas quando estava na Globo fazendo jogo não falava nada. Por que não falou antes?", questionou.

PEDIDO PARA ESQUECEREM VÍTOR PEREIRA E MAIS CRÍTICAS À DIRETORIA RUBRO-NEGRA



Durante o "Os Donos da Bola" desta quarta-feira, Neto também pediu várias vezes para os corintianos "esquecerem" o português Vítor Pereira. O treinador deixou péssima imagem com a torcida do Corinthians depois de deixar o clube para assinar com o Flamengo e teve a queda no Mundial festeja pela Fiel.



"Corintianos, parem de dar moral para esse cara (Vítor Pereira), o Corinthians é tão grande. O Flamengo também é grande, mas o mundo da bola dá voltas", falou.

O apresentador do programa também criticou a diretoria rubro-negra em diversas oportunidades por situações ocorridas nos últimos anos. Neto citou a decisão do clube de voltar a jogar antes de outras equipes durante a pandemia e relembrou que a tragédia dos "Garotos do Ninho" completa quatro anos nesta quarta-feira.



AL HILAL 3x2 FLAMENGO



O Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes depois de perder para o Al Hilal por 3 a 2 nessa terça-feira. Em partida disputada no Estádio Ibn Tabouta, em Tânger, no Marrocos, o Rubro-Negro sofreu com a expulsão de Gerson no final da primeira etapa e foi surpreendido pelo adversário saudita. O elenco flamenguista permanece no Marrocos para a disputa de terceiro lugar, que acontecerá no sábado.