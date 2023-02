Vítor Pereira - AFP

Vítor PereiraAFP

Publicado 08/02/2023 14:49

Rio - Após a eliminação no Mundial de Clubes, que resultou na perda do segundo título da temporada, o Flamengo já pensa nos compromissos futuros, como o Campeonato Carioca e a Recopa Sul-Americana. Muitos torcedores pedem a saída do técnico Vítor Pereira. No entanto, a diretoria entende que o português está longe de estar "na corda bamba". A informação é do portal "Coluna do Fla".

Na visão dos dirigentes do clube, Vítor Pereira não teve tempo o suficiente para se preparar para as competições de começo de temporada. Com isso, membros do Departamento de Futebol do clube já deixaram claro que, no momento, não pretendem demitir o treinador de 54 anos.

Além disso, a gestão do futebol do clube prometeu medir maiores esforços para fazer com que todo o elenco fosse integrado ao método de trabalho de Vítor Pereira e de sua comissão técnica.

O Flamengo retorna a campo neste sábado (11), às 12h30 (horário de Brasília), para a disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa. O Rubro-Negro enfrentará o perdedor do duelo entre Al-Ahly, do Egito, e Real Madrid, da Espanha.