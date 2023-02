Gerson em jogo do Flamengo - Foto: Reprodução/Instagram @gersonsantoss

Publicado 08/02/2023 21:35

Gerson se manifestou pela primeira vez após a expulsão na derrota do Flamengo para o Al Hilal por 3 a 2, em partida válida pela semifinal do Mundial de Clubes. Em uma publicação feita nas redes sociais nesta quarta-feira, o meia escreveu um texto reflexivo e destacou que a vitimização não faz parte de si.

Ele também afirmou que, como torcedor, está "destroçado" e ressaltou que é necessário reconhecer o que fez de errado para "aprender, evoluir e seguir".

Companheiros de equipe, como Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e Hugo Souza responderam na publicação com mensagens de apoio. Jogadores que não estão mais no clube, a exemplo de Rodinei e Gabriel Batista, também comentaram no post.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GERSON

A dor, os erros e os dias ruins fazem parte da nossa vida. Ninguém está imune.



Reconhecer aquilo que foi feito de errado, aprender, evoluir e seguir. As vezes situações são potencializadas por interferências externas, mas nós não controlamos o externo. Controlamos apenas nós mesmos e por isso olho só pra mim, em busca de evolução.



O coração do atleta Gerson está magoado. Do torcedor Gerson, destroçado. Vitimização? Nunca fez e nunca fará parte de mim. Aprendizado.



Andar de cabeça erguida com o mesmo brio e espírito vencedor que me fizeram sair de onde saí para chegar até aqui.



O sofrimento alimenta mais a minha coragem.



Seguirei, de cabeça em pé e consciente de tudo, em busca de ser melhor a cada dia. E serei. Seremos