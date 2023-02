Marcos Braz mostra confiança no Flamengo na disputa do Mundial de Clubes - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 09/02/2023 17:00

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirmou que não existe o sentimento de arrependimento no clube pela dispensa de Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado pelo clube. O dirigente reafirmou que a escolha foi acertada por parte da diretoria, apesar do sucesso que o treinador teve no comando do Rubro-Negro.

"O Flamengo, na Libertadores, teve o maior aproveitamento da história de um clube. Ganhou 12 de 13 jogos, e o empate aconteceu um em um impedimento de quase um metro, porque não tinha VAR. Temos confiança no grupo, que é vencedor e campeão. A gente tinha aqui dentro uma análise bem clara e bem transparente de que precisava fazer a troca do comando, e assim foi feito. Pode ter tido um ponto fora da normalidade nesse sentido (resultados), mas você tem alguns itens na hora de analisar o que você busca no comando de uma equipe. E a gente entendeu que precisava ser trocado. Foi trocado, e em um segundo momento veio a situação do Vítor Pereira. A gente entendia que teria que ser trocado. É diferente de ser trocado pelo Vítor Pereira. A gente entendia que tinha quer ser trocado. Apenas isso", afirmou em entrevista á Rede Globo.

Braz também ressaltou a confiança em Vítor Pereira. O dirigente garantiu que o Flamengo observava o português há algum tempo e que as derrotas para o Palmeiras, na Supercopa do Brasil, e a eliminação na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal, da Arábia Saudita, não colocam em xeque o trabalho do comandante.

"A contratação do Vítor foi com convicção, isso é o mais importante para deixar claro. Não é porque perdemos duas finais que vou mudar o meu discurso. A gente entendeu internamente que precisaria fazer essa mudança, e assim foi feito. O Vítor não é um nome analisado no curto prazo pelo Flamengo. Já conhecia o trabalho, assim como do Jorge Jesus. O Vítor ficou conhecido no Brasil pelo trabalho do Corinthians, mas nós já tínhamos outra análise (inclusive foi um dos avaliados para substituir Renato Gaúcho no início de 2022). É um técnico que já está adaptado ao Brasil, o que contou muito. É profundo conhecedor dos adversários. Achamos que seria um facilitador enorme para um bom trabalho aqui", finalizou.