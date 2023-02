Vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e Zico - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

09/02/2023

Rio - Maior ídolo do Flamengo, Zico não gostou a música de provocação ao Real Madrid. Antes mesmo de jogar a semifinal do Mundial de Clubes, o vice-presidente do clube, Marcos Braz, foi filmado iniciando um cântico dizendo que a vez do clube merengue iria chegar. O Rubro-Negro, no entanto, perdeu para o Al Hilal e adiou o sonho de ser bicampeão do mundo. Para o Galinho, a provocação foi uma falta de respeito.

"O torcedor do Flamengo cantar (provocações ao Real Madrid) tudo bem, não vejo problema nenhum. O torcedor é torcedor, isso é normal. O que não pode é os profissionais fazerem isso. Tem que ter respeito, principalmente com uma equipe como o Real Madrid", disse Zico ao jornalista Helder Martins, do canal S1 Live.

Zico ainda relembrou que o Flamengo realizou negociações importantes envolvendo o Real Madrid nos últimos anos (Vinicius Junior e Reinier), que possibilitaram que o Rubro-Negro melhorasse sua condição financeira.

"O Flamengo está nesse patamar que está hoje também graças a duas vendas para o Real Madrid, que possibilitaram montar um grande plantel depois. A ida do Vinicius Jr. e do Reinier rendeu bem aos cofres. Então, acima de tudo isso, tinha que ter respeitado o Real Madrid. (…) Hoje em dia, o troco vem rapidinho, chega de jumbo…", completou.

Sobre a derrota de 3 a 2 para o Al Hilal, Zico disse que não viu o Flamengo em campo com a mesma empolgação habitual. Além disso, o Galinho afirmou que o clube carioca parecia tão ter se preparado para uma partida com tantas adversidades.

"O Flamengo não foi o Flamengo dentro de campo, e muitos problemas fizeram com que isso acontecesse. Não estamos aqui para cortar a cabeça de ninguém, mas foi uma dessas situações. Eu não vi o Flamengo feliz, alegre, com aquela gana e espírito que a gente está acostumado a ver (…) Não estávamos bem preparados para esse tipo de jogo, no meu modo de ver. O Flamengo não jogou bem, teve problemas dentro de campo, teve erros de arbitragem, mas, se o Flamengo fosse o Flamengo, tenho certeza que superaria tudo", pontuou.