Luis Roberto - João Cotta/Globo

Publicado 09/02/2023 14:02

Everaldo Marques Divulgação

Rio - A TV Globo decidiu priorizar a final do Mundial de Clubes e não terá narração direto do estádio em Tânger, onde o Flamengo disputará o terceiro lugar contra o Al Ahly, no próximo sábado, às 12h30. Everaldo Marques foi o escolhido para comandar a transmissão dos estúdios da emissora no Brasil.