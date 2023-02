Gabigol lamenta eliminação do Flamengo no Mundial de Clubes - ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO

Gabigol lamenta eliminação do Flamengo no Mundial de ClubesALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO

Publicado 09/02/2023 13:17

Marrocos - Filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz, do Al Hilal, Emiliano Díaz sobre a vitória do time saudita em cima do Flamengo, na última terça-feira (7), que resultou na eliminação do Rubro-Negro do Mundial de Clubes. Para ele, o time do Al Hilal foi subestimado em alguns momentos.

"Nos subestimaram. Disseram que o Flamengo já estava na final, que nós éramos um time ruim, e agora vão ter que ficar aqui para jogar pelo terceiro lugar. Ganhamos do campeão da Libertadores, passando por cima em alguns momentos do jogo", disse o auxiliar ao portal argentino "Infobae".

"Mais que nervoso, acho que o Flamengo não esperava encontrar o nível técnico dos nossos jogadores. Não os deixamos jogar. Perceba que quase não chegaram ao nosso gol. Depois, quando tivemos um homem a mais, soubemos aproveitar e já não tiveram muitas chances", completou.

Emiliano comparou a situação do Flamengo com a Argentina na Copa do Mundo, quando foi derrotada pela Arábia Saudita. Para ele, nos dois casos houve falta de respeito com o futebol asiático.

"Na América do Sul, se subestima muito o futebol asiático. Não há que subestimar mais. Já aconteceu com a Argentina na Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita, [o Flamengo] veio aqui e pensou que iria jogar a final com o Real Madrid, tinha todas as passagens compradas, e agora quem vai para a final é um time árabe", afirmou.

Após a derrota para o Al Hilal, resta ao Flamengo a disputa do terceiro lugar. O Rubro-Negro encara o Al Ahly, no próximo sábado (11), às 12h30, em Rabat. Mais tarde, às 16h, Real Madrid e Al Hilal fazem a grande final.