Técnico Vitor Pereira não conseguiu o objetivo de levar o Flamengo à final do Mundial de ClubesMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/02/2023 11:40

Após muitas idas e vindas, a Fifa finalmente confirmou o local da disputa de terceiro lugar do Mundial de Clubes entre Flamengo e Al Ahly, do Egito, neste sábado às 12h30. E para irritação de muitos torcedores rubro-negros que seguem no Marrocos, o jogo não será mais em Rabat, mas em Tânger.

Ao longo dos últimos dias, a Fifa mudou o local da disputa de terceiro lugar três vezes. Primeiro passou de Rabat para Tânger, depois voltou atrás e, por último, definiu por Tânger mesmo.



A mudança atrapalhou os planos de Flamengo e de muitos torcedores que compraram o pacote de ingressos para ver os dois jogos de sábado, que inicialmente seriam na mesma cidade. Os rubro-negros, inclusive, se mobilizam para entrar com ações contra a Fifa.



Do lado do clube, a indefinição que acontece desde terça-feira, quando perdeu por 3 a 2 para o Al Hilal, da Arábia Saudita, atrapalhou a montagem da logística de viagem. Com isso, a delegação do Flamengo, que se hospedou em Rabat, vai para Tânger na tarde de sexta-feira (10).