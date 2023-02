Vitor Pereira - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Após a derrota para o Al Hilal, pelo Mundial de Clubes, a necessidade de reforços para o elenco do Flamengo ficou ainda mais evidente. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", Vítor Pereira voltou a reforçar a necessidade de contratações e recebeu sinal positivo da diretoria do clube carioca.

O Rubro-Negro deverá priorizar três funções: um lateral-direito, um volante e um atacante. Para esta temporada, o Flamengo contratou Gerson, que teve péssima atuação contra o clube saudita, fazendo um pênalti e sendo expulso, e o goleiro Agustín Rossi, que só chegará ao clube carioca no segundo semestre.

Para a lateral-direito, o entendimento é que o clube precisa de um titular. Após a saída de Rodinei, Guillermo Varela e Matheuzinho vem revezando na posição, mas nenhum dos dois conseguiu se firmar. Já para a posição de volante, Vítor Pereira entende que o Flamengo precisa repor a saída de João Gomes que foi atuar no futebol inglês.

A busca por um atacante de lado já é antiga no Flamengo. No ano passado, o clube carioca contratou Marinho e Everton Cebolinha. O primeiro não agradou e tem chances de ser negociado, enquanto o segundo também não rendeu o esperado, mas por conta do grande investimento feito ainda há confiança de que pode desabrochar na temporada de 2023.