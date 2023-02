Filipe Luís - Marcelo Cortes / Flamengo

Filipe LuísMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 09/02/2023 12:42 | Atualizado 09/02/2023 12:58

Marrocos - Ainda com a delegação do Flamengo em Marrocos, o lateral-esquerdo Filipe Luís e o zagueiro Léo Pereira iniciaram tratamento da suas lesões. O jogador, de 27 anos, foi substituído na partida contra o Al Hilal, da Arábia, enquanto o veterano sequer entrou em campo.

Léo Pereira sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Já Filipe Luís sofreu uma lesão na fáscia plantar do pé direito. Na partida contra o Al Ahly, do Egito, neste sábado, o Flamengo deverá ter Fabrício Bruno e Ayrton Lucas como titulares.

Com a derrota para o Al Hilal, o Flamengo fará sua despedida do Marrocos neste sábado na disputa do terceiro lugar. O Rubro-Negro vai em busca de uma vitória para não terminar o Mundial de Clubes na pior posição possível.