Flamengo pode voltar a atuar na Paraíba neste ano - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo pode voltar a atuar na Paraíba neste anoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 09/02/2023 17:14

Rio - Um dos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro pode ter uma grande novidade. O Rubro-Negro pretende, em algum momento da competição, alterar o local de uma partida em que seja mandante, saindo do Rio de Janeiro para jogar na Paraíba. A informação foi dada pelo presidente da Associação Brasileira de Eventos Esportivos e Culturais e auditor do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Cláudio Diniz.

"Acredito que até meados de maio ou junho o Flamengo venha jogar em João Pessoa através da Associação", disse Cláudio, em entrevista ao portal "Paraíba Já", antes de completar:

"Vamos conversar novamente e ver qual é a data que o Flamengo terá no calendário para sair do Rio, quando tiver o seu mando de campo. A Associação vai tentar o mais breve possível trazer o jogo, que também é de interesse do Flamengo trazer um jogo para o Nordeste, no caso do Campeonato Brasileiro", finalizou o presidente.

A última vez que o Flamengo jogou na Paraíba foi em maio de 2013. Na ocasião, o Rubro-Negro enfrentou o Campinense, pela segunda fase da Copa do Brasil. O clube carioca venceu o duelo por 2 a 1, com dois gols de Renato Abreu. Pouco mais de 16 mil torcedores estiveram no Estádio Governador Ernani Sátyro, em Campina Grande.