Publicado 09/02/2023 16:00

Rio - Eliminado na semifinal do Mundial de Clubes, o Flamengo poderá promover mudanças no elenco em breve. Além de contratações de reforços, uma "barca" pode deixar o clube carioca nos próximos dias. De acordo com o portal "UOL", um jogador de renome internacional pode ser o piloto dessa embarcação deixando o Rio de Janeiro.

Trata-se do volante Arturo Vidal. Contratado no ano passado, o chileno, de 35 anos, foi multado em 10% do seu salário por indisciplina. O veterano se irritou por não ter sido utilizado por Vítor Pereira na partida contra o Boavista, pelo Carioca, e demonstrou publicamente sua insatisfação. Além disso, Vidal se ofereceu para defender o Colo-Colo, do Chile. O rendimento abaixo do esperado e o alto salário do jogador também podem pesar.

Outro estrangeiro que pode dar adeus é Erick Pulgar. Contratado junto à Fiorentina no ano passado, o volante jamais se firmou na equipe carioca. Ele tem contrato até o fim de 2025, porém, com apenas 12 jogos pelo Rubro-Negro pode ser negociado.

Outro jogador que pode se despedir é Marinho. O atacante, de 32 anos, chegou ao Flamengo no começo do ano passado e também não conseguiu repetir às boas atuações do período em que defendeu o Santos. Por não contar com o jogador, o Rubro-Negro planeja a contratação de outro atacante.

Fechando a "barca", o goleiro Hugo Souza. Revelado na base do Flamengo, o jogador, de 24 anos, perdeu espaço e no começo do ano quase foi negociado com o Vissel Kobe, do Japão, e com o Benfica, de Portugal. No entanto, o acordo não saiu. O desejo do Rubro-Negro é a saída do arqueiro, que poderá se concretizar em breve.